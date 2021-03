Domenica In | ospiti 28 marzo 2021 Silieri e Belen

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 28 marzo 2021) Oggi, 28, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per parlare della ripresa della campagna di vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino Astrazeneca. Il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla ricerca, tutta italiana, del Reithera. In collegamento il Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli, in attesa di fare il vaccino. Grande curiosità per l’arrivo in studio diRodriguez, in attesa della ...