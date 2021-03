Domenica In, Orietta Berti: “Ho rischiato di saltare Sanremo” (Di domenica 28 marzo 2021) Reduce dal successo social dopo Sanremo 2021, Orietta Berti torna a Domenica In per raccontare la sua musica e il suo rapporto con il pubblico. La scelta di portare una melodia tipicamente italiana si è rivelata vincente, come ha spiegato a Mara Venier: “La musica italiana è quella apprezzata in tutto il mondo”. I look stravaganti che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston sono stati ripresi in un lungo video nel quale è comparsa anche la conchiglia di pelliccia col suo nome sulle spalle. Come ha ricordato durante l’intervista, i vestiti portati al Festival di Sanremo hanno anche rappresentato un rischio per Orietta Berti, che ha dovuto spiegarsi con le forze dell’ordine per aver sforato il coprifuoco. L’emozione ha vinto anche il marito Osvaldo, che la segue da sempre e ... Leggi su dilei (Di domenica 28 marzo 2021) Reduce dal successo social dopo2021,torna aIn per raccontare la sua musica e il suo rapporto con il pubblico. La scelta di portare una melodia tipicamente italiana si è rivelata vincente, come ha spiegato a Mara Venier: “La musica italiana è quella apprezzata in tutto il mondo”. I look stravaganti che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston sono stati ripresi in un lungo video nel quale è comparsa anche la conchiglia di pelliccia col suo nome sulle spalle. Come ha ricordato durante l’intervista, i vestiti portati al Festival dihanno anche rappresentato un rischio per, che ha dovuto spiegarsi con le forze dell’ordine per aver sforato il coprifuoco. L’emozione ha vinto anche il marito Osvaldo, che la segue da sempre e ...

