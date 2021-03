Domenica In, Morgan a Mara Maionchi: “Hai detto qualcosa di me che non mi è piaciuto” (Di domenica 28 marzo 2021) Intervistata a Domenica In, Maionchi ha avuto un confronto a distanza con Morgan, ex collega di X Factor Nella puntata del 28 marzo 2021 di Domenica In è stata ospitata Mara Maionchi. L’ex giudice di X Factor ha raccontato di aver contratto il Covid-19 dopo una registrazione di Italia s’got talent e di essere stata ricoverata in ospedale per tredici giorni in ospedale. Nel corso dell’intervista, la Maionchi ha poi dichiarato di aver collaborato con numerosi artisti italiani, da Lucio Battisti, Toni Renis a Gianna Nannini. Dopodiché, la discografica ha parlato anche di Morgan, conosciuto grazie a X Factor e lo ha definito come il giudice più bravo di tutti. La Maionchi inoltre ha confessato di voler tornare a fare un programma ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 28 marzo 2021) Intervistata aIn,ha avuto un confronto a distanza con, ex collega di X Factor Nella puntata del 28 marzo 2021 diIn è stata ospitata. L’ex giudice di X Factor ha raccontato di aver contratto il Covid-19 dopo una registrazione di Italia s’got talent e di essere stata ricoverata in ospedale per tredici giorni in ospedale. Nel corso dell’intervista, laha poi dichiarato di aver collaborato con numerosi artisti italiani, da Lucio Battisti, Toni Renis a Gianna Nannini. Dopodiché, la discografica ha parlato anche di, conosciuto grazie a X Factor e lo ha definito come il giudice più bravo di tutti. Lainoltre ha confessato di voler tornare a fare un programma ...

