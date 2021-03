Domenica In, Mara Maionchi si racconta tra la tv e l’amore per Salerno (Di domenica 28 marzo 2021) Mara Maionchi torna in tv per un racconto d’amore ma anche di grandi successi. L’amata produttrice discografica sta per partire con un nuovo progetto per Amazon Prime, nel quale ritroverà l’amico Fedez. Lo show è in programma per il 1° aprile, data sulla quale ha anche scherzato: “No, tranquilli. Non è un Pesce d’aprile”. Reduce dal successo di Italia’s Got Talent, appena conclusosi con la conduzione straordinaria di Enrico Papi, Mara Maionchi è tornata sull’esperienza del Covid-19 che ha superato brillantemente. Un carattere forte, il suo, che le ha permesso di vincere ogni battaglia con grande determinazione. Nella sua vita non c’è spazio per lo sconforto: “Lavoro da 61 anni, oltre a questo non faccio altro. Alla sera guardo la tv, prima della pandemia avevo la passione del Burraco. Credo che molto presto torneremo ... Leggi su dilei (Di domenica 28 marzo 2021)torna in tv per un racconto d’amore ma anche di grandi successi. L’amata produttrice discografica sta per partire con un nuovo progetto per Amazon Prime, nel quale ritroverà l’amico Fedez. Lo show è in programma per il 1° aprile, data sulla quale ha anche scherzato: “No, tranquilli. Non è un Pesce d’aprile”. Reduce dal successo di Italia’s Got Talent, appena conclusosi con la conduzione straordinaria di Enrico Papi,è tornata sull’esperienza del Covid-19 che ha superato brillantemente. Un carattere forte, il suo, che le ha permesso di vincere ogni battaglia con grande determinazione. Nella sua vita non c’è spazio per lo sconforto: “Lavoro da 61 anni, oltre a questo non faccio altro. Alla sera guardo la tv, prima della pandemia avevo la passione del Burraco. Credo che molto presto torneremo ...

