Domenica In, Katia Ricciarelli si sfoga con Mara Venier: “Divento cattiva” (Di domenica 28 marzo 2021) A Domenica In la soprano Katia Ricciarelli è apparsa molto provata da una situazione che la sta turbando e si è sfogata. La conduttrice è preoccupata. Tutte le domeniche pomeriggio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) AIn la sopranoè apparsa molto provata da una situazione che la sta turbando e si èta. La conduttrice è preoccupata. Tutte le domeniche pomeriggio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

24Trends_Italia : 1. Qualificazioni Mondiali 2022 - 50M+ 2. Irama - 20M+ 3. Katia Ricciarelli - 20M+ 4. Mara Venier - 20M+ 5. Domenic… - larenait : #vaccino Polemica a #DomenicaIn con Katia #Ricciarelli sulla situazione in #Veneto - tempoweb : 'Non mi vaccinano' L'appello tv di #katiaricciarelli a #Domenicain Esplode il caso - SerieTvserie : Domenica In, Katia Ricciarelli: “Non mi vaccinano, mi sento abbandonata e ho paura”. Venier: “Chiamatemi Zaia” - CosettaGiordano : RT @tvblogit: Lo sfogo di Katia Ricciarelli a #DomenicaIn: 'Non mi vaccinano, mi sento persa. Ho paura di uscire'. E Mara Venier chiede (in… -