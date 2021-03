Domenica In, Belen Rodriguez parla dell’ex De Martino: “Ci ho riprovato, ma non funzionava” (Di domenica 28 marzo 2021) Intervistata da Mara Venier, Belen Rodriguez ha parlato della sua vita privata, dall’ex De Martino alla sua gravidanza, ai suoi rapporti con la sua famiglia Oggi, 28 marzo 2021, Belen Rodriguez è stata ospite a Domenica In. La showgirl argentina ha ribadito di essere al sesto mese di gravidanza e che la bambina si chiamerà Luna Marie. La stessa Belen ha ironizzato sulla motivo della scelta del nome, spiegando che la figlia quando sarà grande i suoi fidanzati la ricorderanno, guardando la luna nel cielo. La soubrette ha poi raccontato come è nato l’amore con Antonino Spinalbese, spiegando che è stato il primogenito Santiago a spingerla ad intraprendere una relazione con lui. “Santiago è speciale. Lui ha intelligenza superiore. Non perché sia ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 28 marzo 2021) Intervistata da Mara Venier,hato della sua vita privata, dall’ex Dealla sua gravidanza, ai suoi rapporti con la sua famiglia Oggi, 28 marzo 2021,è stata ospite aIn. La showgirl argentina ha ribadito di essere al sesto mese di gravidanza e che la bambina si chiamerà Luna Marie. La stessaha ironizzato sulla motivo della scelta del nome, spiegando che la figlia quando sarà grande i suoi fidanzati la ricorderanno, guardando la luna nel cielo. La soubrette ha poi raccontato come è nato l’amore con Antonino Spinalbese, spiegando che è stato il primogenito Santiago a spingerla ad intraprendere una relazione con lui. “Santiago è speciale. Lui ha intelligenza superiore. Non perché sia ...

Advertising

zazoomblog : Domenica In Belen Rodriguez: “Sto scherzando” la battuta su Stefano De Martino - #Domenica #Belen #Rodriguez: - zazoomblog : Domenica in Belén Rodriguez scoppia in lacrime e lancia una frecciatina a Stefano de Martino - #Domenica #Belén… - BeTheSunshine4 : Io intanto penso a quanto dovete essere insoddisfatti della vostra vita per passare la domenica pomeriggio ad insul… - infoitcultura : Belen a Domenica In sull’ex Stefano De Martino: “È stato frustrante” - infoitcultura : Belen prende in giro Stefano De Martino a Domenica In: «Santiago? L'intelligenza l'ha presa da me» -