Domenica In, Belen lancia una frecciatina a De Martino e si commuove con Mara (Di domenica 28 marzo 2021) Mara Venier ha accolto nel salotto di Domenica In Belen Rodriguez: la showgirl ha parlato dei suoi amori, della carriera costellata di successi e ovviamente, del momento di felicità che sta vivendo, quello della gravidanza. La bella argentina infatti è in attesa di Luna Marì, frutto dell'amore col compagno Antonino Spinalbese. Insieme alla conduttrice la Rodriguez ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli inizi alla Rai ancora giovanissima, poco dopo aver lasciato il suo paese. Una scelta dolorosa ma convinta, improntata sulla volontà di voler riscattarsi e di avere un futuro diverso, consapevole che l'Argentina non avrebbe potuto darle ciò che desiderava. Belen si è commossa ricordando la sua prima partenza con tutta la famiglia in aeroporto a salutarla: "Avevo 19 anni, partendo con 180 euro in tasca non sapevo ..."

