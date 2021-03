Domenica delle Palme | Papa | “C’è chi ammira Gesù ma non si lascia cambiare da Lui”

(Di domenica 28 marzo 2021) Amarenon significa limitarsi ad “rlo”. Lo ha ricordatoFrancesco durante l’omelia per la. La liturgia odierna, ha detto Bergoglio, trasmette in primo luogo “stupore”. Si passa, infatti, direttamente dalla “gioia” della folla all’ingresso dia Gerusalemme “al dolore di vederlo condannato a morte e crocifisso”. C’è chiL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il tempo è padre della verità, e l’esperienza madre delle cose» (proverbio). Buona domenica, amici! ?? #28marzo - LegaSalvini : Buona domenica delle Palme a voi e a tutti i vostri cari. - RobyFacchinetti : Buona e felice 'Domenica delle palme' a voi e alle vostre famiglie. Roby #domenicadellepalme - Viveteliberi : @65_virna Virna Buona domenica delle Palme ?? - SimiWonderland : RT @IsabellaGrn: Questa mattina mi sono detta, ti sei svegliata ad un'ora ragionevole pur essendo Domenica. Poi ho confrontato l'orologio i… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica delle

Gianni Morandi sta meglio. E mostra per la prima volta le dita dopo le ustioni che lo hanno costretto alle cure ospedaliere presso l'ospedale Bufalini di Cesena. 'BuonaPalme a tutti...'. Proprio al termine della settimanepolemiche, , Gianni Morandi vuole mandare un messaggio di pace e sorriso proprio durante la . Una giornata speciale per l' '...Inizia la Settimana Santa. È cominciata, dopo la benedizione dei rami di ulivi e la processione, nella Basilica di San Pietro la messa per laPalme, che apre la Settimana Santa. Papa Francesco celebra all'Altare della Cattedra. I concelebranti sono monsignor Stefanetti e monsignor Boiardi. Una trentina i cardinali. Circa un ...Qualche cifra giusto per intendersi: nel 2018, i cittadini delle Filippine regolarmente residenti in Italia ... «Abbiamo distribuito da poco 1.300 pacchi alimentari», spiega al telefono. «Ogni ...Virtus Segafredo Bologna – Fortitudo Lavorpiù Bologna (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player) Il posticipo di domenica è il derby bolognese tra Virtus e Fortitudo.