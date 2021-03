Domani cambiano i colori delle regioni, a Pasqua Italia rossa: le regole (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Cambiano i colori delle Regioni. Da lunedì 30 marzo entrano in zona rossa anche Valle d’Aosta, Calabria e Toscana, che vanno ad aggiungersi a Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento. A migliorare è solo il Lazio che da martedì 30 marzo, giorno in cui scadrà l’ordinanza attualmente in vigore, diventa arancione e nella quale riapriranno, oltre ai negozi, anche gli asili nido, le materne, le elementari e le scuole medie seppur per pochi giorni. Dello stesso colore sono anche Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Liguria, Molise, Sardegna, Basilicata e Sicilia. GLI SPOSTAMENTI NEL WEEK END DI PASQUA Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Cambiano i colori delle Regioni. Da lunedì 30 marzo entrano in zona rossa anche Valle d’Aosta, Calabria e Toscana, che vanno ad aggiungersi a Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento. A migliorare è solo il Lazio che da martedì 30 marzo, giorno in cui scadrà l’ordinanza attualmente in vigore, diventa arancione e nella quale riapriranno, oltre ai negozi, anche gli asili nido, le materne, le elementari e le scuole medie seppur per pochi giorni. Dello stesso colore sono anche Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Liguria, Molise, Sardegna, Basilicata e Sicilia. GLI SPOSTAMENTI NEL WEEK END DI PASQUA

