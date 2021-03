Diritti tv, non c’è ancora l’accordo Sky-Lega per le 3 partite in co-esclusiva (Di domenica 28 marzo 2021) E’ arrivata una vera e propria svolta sul fronte Diritti tv, l’ultima notizia importante riguarda DAZN che si è assicurata tutte le partite del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024: sette in esclusiva per ogni giornata e 3 in co-esclusiva. I tifosi delle squadre di calcio saranno obbligati ad attivare tre abbonamenti per riuscire a vedere tutte le partite tra Serie A e Champions League: DAZN, Sky e Amazon. Non sono mancate le proteste da parte dei supporter, in particolar modo sui profili social si è aperto un vero e proprio dibattito. Le partite in co-esclusiva Foto di Daniel Dal Zennaro / AnsaSky è impegnata per provare a raggiungere l’accordo per le 3 partite in co-esclusiva, ma l’intesa non è certa. Al ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) E’ arrivata una vera e propria svolta sul frontetv, l’ultima notizia importante riguarda DAZN che si è assicurata tutte ledel campionato di Serie A per il triennio 2021-2024: sette inper ogni giornata e 3 in co-. I tifosi delle squadre di calcio saranno obbligati ad attivare tre abbonamenti per riuscire a vedere tutte letra Serie A e Champions League: DAZN, Sky e Amazon. Non sono mancate le proteste da parte dei supporter, in particolar modo sui profili social si è aperto un vero e proprio dibattito. Lein co-Foto di Daniel Dal Zennaro / AnsaSky è impegnata per provare a raggiungereper le 3in co-, ma l’intesa non è certa. Al ...

