DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2021 LIVE: vince Vinales. “Superare la Ducati mi ha dato gusto”. 3° e deluso Bagnaia (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FRANCESCO Bagnaia: “SONO deluso” MAVERICK Vinales: “Superare LA Ducati MI HA dato UN gusto PARTICOLARE” LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MotoGP ORDINE D’ARRIVO GP Qatar MotoGP LE DICHIARAZIONI DI JOHANN ZARCO 19.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. 19.52 Tra una settimana si correrà nuovamente a Losail per il GP di Doha. 19.51 Gli altri italiani: 16° Luca Marini, 19° Lorenzo Savadori, fuori Danilo Petrucci. 19.50 Solo 12° Valentino Rossi, la cui gara è iniziata ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA FRANCESCO: “SONO” MAVERICK: “LAMI HAUNPARTICOLARE” LA CLASSIFICA DEL MONDIALEORDINE D’ARRIVO GPLE DICHIARAZIONI DI JOHANN ZARCO 19.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. 19.52 Tra una settimana si correrà nuovamente a Losail per il GP di Doha. 19.51 Gli altri italiani: 16° Luca Marini, 19° Lorenzo Savadori, fuori Danilo Petrucci. 19.50 Solo 12° Valentino Rossi, la cui gara è iniziata ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? PECCO TENTA LA FUGA ( -17 giri ??) ?? Tre Ducati davanti, Rossi in top10 Il LIVE ? - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: griglia di partenza e orario TV8. Bagnaia sfida le Yamaha -