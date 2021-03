DIRETTA F1 | GP Bahrain 2021 LIVE | gara e griglia di partenza | la Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione delladi– Highlights qualifiche – Come seguire lain tv e streaming? Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, tappa inaugurale del nuovo Campionato Mondiale di Formula Uno. A Sakhir va in scena il primo atto della stagione più lunga di sempre, con un calendario composto attualmente da 23 round complessivi spalmati su otto mesi e mezzo. Dopo due giornate dedicate a prove libere e qualifiche, il cronometro quest’oggi non conterà più e ci sarà spazio per i primi duelli ruota a ruota dell’anno. Max Verstappen parte in pole position, dopo aver dettato il passo nei test invernali e in ...