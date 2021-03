DIRETTA F1 | GP Bahrain 2021 LIVE | cambia la griglia di partenza | Vettel penalizzato

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 16.27 Interessante notare come non esistano filotti, in quanto nessuno è ancora stato in grado di vincere per tre anni di fila. Cionondimeno, in ben sei occasioni abbiamo assistito a un back-to-back. Due di essi portano la firma di Sebastian(2012-2013 e 2017-2018) e di Lewis Hamilton (2014-2015 e 2019-2020), ma l’impresa è riuscita anche a Fernando Alonso (2005-2006) e Felipe Massa (2007-2008). 16.23 Oltre al teutonico e all’inglese, vi è solamente un altro uomo in attività riuscito ad arpionare successi nel GP del. Si tratta di Fernando Alonso, il quale ha trionfato nel 2005, 2006 e 2010. Va però rimarcato come quest’ultima gara non si sia disputata sul Grand Prix Circuit, ma sul ...