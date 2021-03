Dipendenza affettiva: amore a ostacoli (Di domenica 28 marzo 2021) Dipendere. Uno dei verbi più evocativi della lingua italiana. Al suo interno possiamo trovare il termine “Pendere”. Non a caso, l’etimologia della parola fa riferimento proprio a quest’azione. Ad esempio, ci si definisce “Appesi a un filo”, nel momento in cui ci si trova in una situazione d’equilibrio precario. Tenendo a mente questo scenario, possiamo Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Dipendere. Uno dei verbi più evocativi della lingua italiana. Al suo interno possiamo trovare il termine “Pendere”. Non a caso, l’etimologia della parola fa riferimento proprio a quest’azione. Ad esempio, ci si definisce “Appesi a un filo”, nel momento in cui ci si trova in una situazione d’equilibrio precario. Tenendo a mente questo scenario, possiamo

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenza affettiva No Cappellini, il tema delle dipendenze affettive non può essere ridicolizzato in questo modo ... ad un tratto era comparsa una crepa dalla quale " si sperava " avrebbe potuto entrare almeno uno spiraglio di luce: "Ma cosa è una dipendenza affettiva?", si domanda infatti il giornalista verso la ...

'La mia droga non era una sostanza, ma una relazione' ... ma una relazione' di Capital Web ' Proprio a me ' è il nuovo podcast di Selvaggia Lucarelli disponibile su tutte le piattaforme streaming, nel quale racconta la sua storia di dipendenza affettiva. ...

La dipendenza affettiva – Dea Notizie Dea Notizie No Cappellini, il tema delle dipendenze affettive non può essere ridicolizzato in questo modo In una newsletter della quale per fortuna pochi conoscono l’esistenza, il giornalista Stefano Cappellini ha offerto la peggiore prova di ignoranza riguardo le dipendenze affettive, superiore – per inf ...

Selvaggia Lucarelli: un vero esempio per le donne Da quando il suo podcast sulle dipendenze affettive è uscito sono state moltissime le donne che hanno scritto a Selvaggia Lucarelli ringraziandola ...

