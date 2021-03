Dieci cammini d’Italia da percorrere questa primavera

(Di domenica 28 marzo 2021) Non dovrebbero più esserci dubbi, soprattutto dopo un anno in cui siamo stati costretti a trascorrere molto tempo in casa: stare nella natura, all’aria aperta, ancora meglio camminando, ci fa bene. Fa bene alla nostra salute, alla nostra mente e al nostro corpo. Camminare aiuta a riordinare le idee, ma non solo, mentre lo facciamo il nostro respiro rallenta ed è più facile raggiungere la cosiddetta coerenza cardiaca, un’arma potentissima contro lo stress (e quindi contro tantissime altre malattie). Questo stato di benessere si ottiene infatti unendo una respirazione più lenta e più profonda del solito e provando sensazioni o pensieri positivi, che naturalmente spuntano quando siamo circondati da boschi, vette, colline o mare.

Advertising

salcinz : RT @francang1950: 'L’utopia sta all’ori­zzonte. Mi avvicino d­i due passi, lei si a­llontana di due passi­. Faccio dieci passi ­e l’orizzon… - Agricolturabio1 : RT @francang1950: 'L’utopia sta all’ori­zzonte. Mi avvicino d­i due passi, lei si a­llontana di due passi­. Faccio dieci passi ­e l’orizzon… - Paolo18030138 : RT @francang1950: 'L’utopia sta all’ori­zzonte. Mi avvicino d­i due passi, lei si a­llontana di due passi­. Faccio dieci passi ­e l’orizzon… - BomprezziMarco : RT @francang1950: 'L’utopia sta all’ori­zzonte. Mi avvicino d­i due passi, lei si a­llontana di due passi­. Faccio dieci passi ­e l’orizzon… - Whippetlogan2 : RT @francang1950: 'L’utopia sta all’ori­zzonte. Mi avvicino d­i due passi, lei si a­llontana di due passi­. Faccio dieci passi ­e l’orizzon… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci cammini

Vanity Fair.it

...da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e deia ...dell'articolo 34 della legge di stabilità regionale è stato introdotto il principio che ilper cento ...E cos iìnore Sala d'Ercole approva una ventina di articoli. Tra i più importanti, il via ... contributi da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e dei...Viaggiare slow, a piedi, da nord a sud del nostro Paese: un modo per conoscere il nostro passato, le tradizioni e la cultura del nostro territorio e restare in forma. I cammini più belli da percorrere ...Venerdì 26 marzo Padre Jarek Cielecki ha preso la Croce sulle spalle per la decima volta, andando per il mercato di Radom. benedicendo e pregando.