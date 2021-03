Den Bosch-Go Ahead Eagles lunedì | ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 28 marzo 2021) Non c’è altro da fare per la squadra ospite se non cercare di vincere. L’accesso ai playoff è in sostanza garantito, mentre la promozione diretta è distante sette punti, che non sono pochi, e dunque l’unica è continuare su questa strada che li ha condotti a vincere sei delle ultime sette partite. Dovrà battere un InfoBetting: Scommesse Sportive e