Demolizione ponte tra Bovisio e Cesano, lavori conclusi in tempo record: già riaperta la Milano-Meda (Di domenica 28 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I lavori per la rimozine dei detriti dopo la Demolizione del ponte sulla Milano-Meda si sono conclusi poco prima delle 14,30 e la supestrada è stata riaperta anche nel tratto tra Bovisio e Cesano Maderno. Lo comunica direttamente la Provincia di Monza e Brianza, ente che gestisce il tratto interessato dai lavori. L’intervento si è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 28 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Iper la rimozine dei detriti dopo ladelsullasi sonopoco prima delle 14,30 e la supestrada è stataanche nel tratto traMaderno. Lo comunica direttamente la Provincia di Monza e Brianza, ente che gestisce il tratto interessato dai. L’intervento si è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Novamilanese : #domenicadellepalme di lavoro sulla #milanomeda x demolizione ponte n.10 @comunedibovisio. In corso rimozione dei d… - ADM_assdemxmi : RT @ProvinciaMB: #domenicadellepalme di lavoro sulla #milanomeda x demolizione ponte n.10 @comunedibovisio. In corso rimozione dei detriti… - ProvinciaMB : #domenicadellepalme di lavoro sulla #milanomeda x demolizione ponte n.10 @comunedibovisio. In corso rimozione dei d… - Novamilanese : #operazione #pontisicuri #milanomeda DEMOLIZIONE PONTE N. 10 MAESTRI DEL LAVORO - BOVISIO MASCIAGO nella notte tra… - ProvinciaMB : #operazione #pontisicuri #milanomeda DEMOLIZIONE PONTE N. 10 MAESTRI DEL LAVORO - BOVISIO MASCIAGO nella notte tra… -