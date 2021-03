Delitto Gucci, chi è Pina Auriemma e il rapporto con Patrizia Reggiani (Di domenica 28 marzo 2021) Ossessionata dall’odio per l’ex marito, Patrizia Reggiani, per tutti ‘Lady Gucci’, assoldò la sedicente ‘maga’ Pina Auriemma, per far uccidere Maurizio Gucci. L’erede della maison di moda, fu ucciso a colpi di pistola il 27 marzo 1995, a Milano. I colpevoli rimasero nell’ombra per due anni, fino a quando un portiere d’albergo non si vantò: “Ho ucciso Maurizio Gucci”. La mattina del 27 marzo 1995, via Palestro si sveglia brulicante di persone. Intorno al signorile palazzo al civico 20, le forze dell’ordine hanno formato un cordone di protezione, in mezzo al quale sfila, funesta, una lettiga con un corpo coperto. È quello di Maurizio Gucci, 46 anni, erede della maison fiorentina con la doppia G. Piange disperata la compagna Paola Franchi, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Ossessionata dall’odio per l’ex marito,, per tutti ‘Lady’, assoldò la sedicente ‘maga’, per far uccidere Maurizio. L’erede della maison di moda, fu ucciso a colpi di pistola il 27 marzo 1995, a Milano. I colpevoli rimasero nell’ombra per due anni, fino a quando un portiere d’albergo non si vantò: “Ho ucciso Maurizio”. La mattina del 27 marzo 1995, via Palestro si sveglia brulicante di persone. Intorno al signorile palazzo al civico 20, le forze dell’ordine hanno formato un cordone di protezione, in mezzo al quale sfila, funesta, una lettiga con un corpo coperto. È quello di Maurizio, 46 anni, erede della maison fiorentina con la doppia G. Piange disperata la compagna Paola Franchi, che ...

