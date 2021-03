Decreto Sostegni | domande contributi a fondo perduto 2021 Scarica il pdf e le istruzioni

Advertising

Corriere : Decreto Sostegni, c’è il modulo: domande dal 30 marzo e rimborsi in due settimane - matteosalvinimi : #Salvini: Il Decreto Sostegni più efficiente è far riaprire i negozi, i bar, i ristoranti, le attività sportive, cu… - borghi_claudio : Che un imprenditore si lamenti delle scarsità del decreto sostegni ci sta. Quando vedo però che fra gli account più… - ROBERTONECCI : @MilanoFinanza Draghi ha dimenticato gli alberghi - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: ECONOMIA Disagio sociale Covid. Unimpresa: 10 milioni di italiani a rischio povertà #Depressione #povertà #Disoccupazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Informazione Fiscale

I lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 sono tutelati nel. Il testo riconosce nuovi diritti fino al 30 giugno 2021 per coloro con legge 104 e indennità di accompagnamento, nessun taglio in caso di ricovero e computo. Analizziamo i punti ...La riduzione del 30% del canone Rai, disposta dal, è di fatto inaccettabile: le stanze sono vuote ma ci viene chiesto ugualmente di pagare un abbonamento televisivo , già corrisposto ...Da lunedì 29 marzo e fino al 30 aprile saranno aperte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri di sci ...Lo Studio AGRIEURO illustra la Circolare INPS n. 47 del 23/03/2021, con cui si dà il via alle domande di esonero contributivo per l’anno 2021 ...