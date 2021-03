Decreto sostegni, bonus di 2400 euro: cosa c’è da sapere (Di domenica 28 marzo 2021) Decreto sostegni, è previsto un bonus di 2400 euro per una specifica tipologia di lavoratori: scopriamo cosa c’è da sapere. I nuovi aiuti del Decreto sostegni (pixabay)Il Decreto sostegni, approvato dal governo Draghi, contiene diversi provvedimenti a favore dei lavoratori. L’obiettivo è quello di venire in contro ai cittadini italiani che in questo difficile momento di pandemia, sono rimasti senza lavoro in diversi settori. Per contrastare questo problema, il governo ha stanziato circa 32 miliardi di euro destinati proprio ad aiutare alcune tipologie di lavoratori. Una delle catogorie più colpite dall’emergenza sanitaria è sicuramente quella dei lavoratori dello ... Leggi su altranotizia (Di domenica 28 marzo 2021), è previsto undiper una specifica tipologia di lavoratori: scopriamoc’è da. I nuovi aiuti del(pixabay)Il, approvato dal governo Draghi, contiene diversi provvedimenti a favore dei lavoratori. L’obiettivo è quello di venire in contro ai cittadini italiani che in questo difficile momento di pandemia, sono rimasti senza lavoro in diversi settori. Per contrastare questo problema, il governo ha stanziato circa 32 miliardi didestinati proprio ad aiutare alcune tipologie di lavoratori. Una delle catogorie più colpite dall’emergenza sanitaria è sicuramente quella dei lavoratori dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Legge 104 e indennità di accompagnamento, nessun taglio in caso di ricovero e computo I lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 sono tutelati nel Decreto Sostegni. Il testo riconosce nuovi diritti fino al 30 giugno 2021 per coloro con legge 104 e indennità di accompagnamento, nessun taglio in caso di ricovero e computo. Analizziamo i punti ...

Nel 2020 sono stati bruciati 11 miliardi di fatturato La riduzione del 30% del canone Rai, disposta dal decreto Sostegni, è di fatto inaccettabile: le stanze sono vuote ma ci viene chiesto ugualmente di pagare un abbonamento televisivo , già corrisposto ...

Decreto Sostegni, non tutte le novità approvate sono operative: 16 provvedimenti da adottare Informazione Fiscale Covid, ultime notizie. Tensioni in maggioranza sulle riaperture. Sileri: “Serve un ultimo sforzo per far scendere l’Rt” Ore 9.10 – Sileri: “Serve un ultimo sforzo per far scendere l’Rt” – “Facciamo un ultimo sforzo e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l’Italia sarà in giallo e qua ...

Fisco, scadenze e pagamenti Vademecum per ricordare I pagamenti degli atti sospesi (le cartelle fiscali) dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 maggio 2021. Nel frattempo l’invio di ...

