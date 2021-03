Decreto Draghi, dalle seconde case alle visite a Pasqua: cosa si può fare giorno per giorno fino al 30 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Come cambiano giorno per giorno permessi e divieti. Il 7 aprile entra in vigore il nuovo Decreto (valido fino al 30): sospesa la fascia gialla, le regole per scuole e locali pubblici Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) Come cambianoperpermessi e divieti. Il 7entra in vigore il nuovo(validoal 30): sospesa la fascia gialla, le regole per scuole e locali pubblici

Advertising

repubblica : Borghi: 'La Lega dovrebbe votare contro il decreto Draghi' - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Borghi: 'La Lega dovrebbe votare contro il decreto Draghi' [di Concetto Vecchio] - Daniele_B2 : RT @LucillaMasini: Borghi: “La Lega voti contro il nuovo decreto del Governo”. Qualcuno gli spieghi ruttando che al Governo c'è anche il su… - maurirussowork : RT @RadioRadioWeb: 'Lo #Stato ci sta ingannando perché spaccia un contributo annuo per un contributo mensile' L'intervento in diretta di @… -