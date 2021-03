Decreto Draghi, dalle seconde case alle visite a Pasqua: cosa si può fare giorno per giorno fino al 30 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Come cambiano giorno per giorno permessi e divieti. Il 7 aprile entra in vigore il nuovo Decreto (valido fino al 30): sospesa la fascia gialla, le regole per scuole e locali pubblici Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) Come cambianoperpermessi e divieti. Il 7entra in vigore il nuovo(validoal 30): sospesa la fascia gialla, le regole per scuole e locali pubblici

Advertising

repubblica : Borghi: 'La Lega dovrebbe votare contro il decreto Draghi' - borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - Valerio59784405 : INCREDIBILE INGANNO NEL DECRETO DI DRAGHI ? 'VI DIMOSTRO CHE I RIMBORSI ... - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Borghi: “La Lega voti contro il nuovo decreto del Governo”. Qualcuno gli spieghi ruttando che al Governo c'è anche il su… -