De Luca: «Dopo Pasqua in Campania possibile riaperture scuole fino alla prima media» (Di domenica 28 marzo 2021) scuole. Vincenzo De Luca presidente della Regione Campania: Dopo Pasqua è possibile la riapertura delle scuole fino alla prima media. Ovviamente verificando l'andamento del contagio. Possiamo essere fiduciosi perché la stragrande maggioranza del personale scolastico è stato vaccinato (almeno con la prima dose). Abbiamo quindi creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Se avessimo avuto un vaccino somministrabile ai ragazzi sopra i 16 anni avremmo potuto completare tutto il mondo della scuola, che è, senza ombra di dubbio, una priorità. L'articolo ilNapolista.

