De Luca al punto vaccinale di Mugnano del Cardinale (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato il Presidente della commissione Sanità, Enzo Alaia, presente a Camposano in veste istituzionale per la inaugurazione del locale punto vaccinale, a chiedere al Governatore della Campania di portarsi a Mugnano del Cardinale per un sopralluogo al centro di somministrazione dei comuni del Mandamento. Una visita fuori programma, subito accordata da De Luca, apprezzata dai sindaci e dagli amministratori della zona. Avvisati della presenza del Presidente della Giunta, si sono portati a Mugnano del Cardinale il sindaco, Alessandro Napolitano, il Presidente della Provincia e Sindaco di Avella, Domenico Biancardi, e il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro. Con De Luca, il capo della sua segreteria, Bruno Cesario. “Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato il Presidente della commissione Sanità, Enzo Alaia, presente a Camposano in veste istituzionale per la inaugurazione del locale, a chiedere al Governatore della Campania di portarsi adelper un sopralluogo al centro di somministrazione dei comuni del Mandamento. Una visita fuori programma, subito accordata da De, apprezzata dai sindaci e dagli amministratori della zona. Avvisati della presenza del Presidente della Giunta, si sono portati adelil sindaco, Alessandro Napolitano, il Presidente della Provincia e Sindaco di Avella, Domenico Biancardi, e il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro. Con De, il capo della sua segreteria, Bruno Cesario. “Il ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca al punto vaccinale di Mugnano del Cardinale ** - riccardoena66 : @luca__pani Il punto chiave è proprio questo! Il bello è che le persone si lamentano delle chiusure. Vivere in soci… - blaco_luca : @deadlinex Per me il punto non è questo. La gialla ancora non c'è, ma l'auto di Mazepin è in mezzo alla pista. Il f… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - De Luca: 'Facciamo il punto sulla campagna vaccinazioni, sulla fornitura dei vaccini Sputnik' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - De Luca: 'Facciamo il punto sulla campagna vaccinazioni, sulla fornitura dei vaccini Sputnik' -