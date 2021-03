Daydreamer, anticipazioni 29 marzo: Leyla si scusa con Can (Di domenica 28 marzo 2021) Leyla, convinta che la causa delle sofferenze di Sanem sia Can, non gli ha mai parlato da quando è tornato, ma ora le cose cambieranno radicalmente. Le anticipazioni Daydreamer relative alla puntata in onda domani 29 marzo, rivelano che la sorella di Sanem, nel corso della festa per l'inaugurazione della nuova società, parlerà con Can. La ragazza, gli dirà che per la prima volta vede nuovamente felice sua sorella e si scuserà con lui per averlo trattato così male e poi gli chiederà se andrà via nuovamente. Nel frattempo, Sanem, dopo la festa si addormenterà sull'amaca e Can noterà che porta l'anello al collo e cercherà di prenderlo, ma lei si risveglierà all'improvviso. Daydreamer, trama 29 marzo: Leyla si scusa con Can alla festa per la nuova ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 marzo 2021), convinta che la causa delle sofferenze di Sanem sia Can, non gli ha mai parlato da quando è tornato, ma ora le cose cambieranno radicalmente. Lerelative alla puntata in onda domani 29, rivelano che la sorella di Sanem, nel corso della festa per l'inaugurazione della nuova società, parlerà con Can. La ragazza, gli dirà che per la prima volta vede nuovamente felice sua sorella e si scuserà con lui per averlo trattato così male e poi gli chiederà se andrà via nuovamente. Nel frattempo, Sanem, dopo la festa si addormenterà sull'amaca e Can noterà che porta l'anello al collo e cercherà di prenderlo, ma lei si risveglierà all'improvviso., trama 29sicon Can alla festa per la nuova ...

Advertising

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 29 marzo: Sanem e Can vicini a un bacio? - infoitcultura : Daydreamer domenica 28 marzo: trama e anticipazioni di domani-La5 - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 29 marzo: lo scherzo di Can a Sanem - infoitcultura : Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ygit chiude con Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Sanem impazzisce per la collanina, Can la guarda divertito e poi scatta quasi un bacio -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni Daydreamer Anticipazioni 29 marzo 2021: Sanem ha mentito, Can è sconvolto Daydreamer Anticipazioni: Can scopre il segreto di Sanem Una volta tornato nella sua camera, Can sente il bisogno di trascorrere più tempo con Sanem e di chiarire ancora una volta le sue intenzioni. ...

Daydreamer anticipazioni 29 marzo: lo scherzo di Can a Sanem Dopo i festeggiamenti per la nascita della nuova società di creme, Can e Sanem si confrontano sul loro futuro da soci. La scrittrice perde qualcosa di molto importante.

DayDreamer, l'anticipazione della puntata di lunedì 29 marzo Mediaset Play Daydreamer Anticipazioni 29 marzo 2021: Sanem ha mentito, Can è sconvolto Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 29 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Deren è felice per la decisione di Can e Sanem di diventare soci della Fikri ...

DayDreamer, anticipazioni del 2 aprile: Can si riavvicina alla sorella di Leyla Finalmente si assisterà a un riavvicinamento tra i due protagonisti principali dello sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - Le ali del sogno, nell’episodio in programmazione su Canale 5 ...

: Can scopre il segreto di Sanem Una volta tornato nella sua camera, Can sente il bisogno di trascorrere più tempo con Sanem e di chiarire ancora una volta le sue intenzioni. ...Dopo i festeggiamenti per la nascita della nuova società di creme, Can e Sanem si confrontano sul loro futuro da soci. La scrittrice perde qualcosa di molto importante.Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 29 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Deren è felice per la decisione di Can e Sanem di diventare soci della Fikri ...Finalmente si assisterà a un riavvicinamento tra i due protagonisti principali dello sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - Le ali del sogno, nell’episodio in programmazione su Canale 5 ...