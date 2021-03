"Dante Alighieri un grande. Salvini e gli altri? Così non difendono l'Italia"

Advertising

ItalianNavy : Settimana dantesca, nella mostra virtuale dell'Archivio di Stato di #LaSpezia due esposizioni curate dalla… - SkyTG24 : 700 anni fa moriva Dante, 10 terzine della 'Divina Commedia' rimaste nella nostra memoria - MiC_Italia : Oggi è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: segui la prémiere alle ore 11.00 sulla pagina… - DivinaCommediaQ : RT @volatilityonder: @M49liberorso Alla faccia dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ???? - basicleoo : RT @LokiSnape: Immaginate essere tedeschi (TEDESCHI), parlare il tedesco (IL TEDESCO RAGA CREPO) e avere l'AUDACIA di criticare DANTE ALIGH… -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Alighieri

Ma identificarsi concosa c'entra con manipolare un articolo tedesco senza leggerlo? "Non c'è bisogno di leggere, aspettano una possibilità di gridare ITALIA eè una buona opportunità. ...Il 14 settembre 1321 il fiorentinomorì in esilio a Ravenna. Perché quindi un articolo suproprio oggi? Perché lo scorso anno in Italia è stato istituito il Dantedì, il 25 marzo. Ogni anno in questa data si ...Ecco lo scritto di Arno Widmann per i 700 anni dalla morte del poeta della Divina Commedia che ha suscitato in Italia reazioni patriottiche contro «l’attacco tedesco» ...In occasione della chiusura delle celebrazioni del Sommo Poeta, avevo postato un ringraziamento a docenti e studenti della Scuola che dirigo per i molti lavori egregiamente eseguiti in ricordo di Dant ...