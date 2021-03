Da Mick Schumacher alla rinascita Ferrari | le nuove sfide del Mondiale di Formula 1

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 marzo 2021) L’albo d’oro recita sette trionfi in fila per la Mercedes, la classifica dell’ultimo anno dice sesto posto per la Ferrari senza neppure un Gran Premio vinto. Eppure, il Mondiale di Formula 1 riparte con nuove appassionati sfide che disegnano un mosaico sportivo di grandissimo fascino: «Questa stagione ci sono davvero tante storie da seguire», ci rivela Federica Masolin, giornalista e volto femminile di Sky Sport F1, che trasmetterà i 23 GP in diretta (5 anche su TV8). «Innanzitutto rivedremo in pista uno Schumacher: c’è grande attesa per il debutto di Mick, figlio di Michael, che arriva da campione di Formula 2 ed è considerato all’unanimità un grande talento».