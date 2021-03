Da Massa Lubrense alla Sicilia | il viaggio della tartaruga Eleonora

(Di domenica 28 marzo 2021) Da Punta Campanella, ilche ha percorso 520 chilometri in 18 giorni monitorato con un ricevitore satellitare Ha percorso 520 chilometri in 18 giorni. Partita da Punta Campanella ora si trova al largo delle costene, tra Messina e Milazzo. È ilmarina, rilasciata in… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, a Massa Lubrense 7 nuovi positivi e 3 guariti - positanonews : #Condoglianze Massa Lubrense: Gemma Russo, vedova Simioli, ci ha lasciati all’età di 79 anni - positanonews : #Arte #Copertina Amore a Massa Lubrense, un quadro di Schifano come dono di fidanzamento - positanonews : Covid-19, in penisola sorrentina 11 nuovi casi. Un decesso a Massa Lubrense tra le #news - Bruno69572817 : @ninastarita Riviera di Massa Lubrense -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Lubrense

Positanonews

: Gemma Russo, vedova Simioli, ci ha lasciati all'età di 79 anni. A darne il triste annuncio sono i figli Alberico e Nello, le sorelle , il cognato, i nipoti e tutti i parenti. La messa ...Coronavirus, a7 nuovi positivi e 3 guariti. A darne la notizia è stato il sindaco di, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ...Campania, il Covid fa strage di coppie: sono tantissime le persone che hanno perso la vita a causa del virus e che sono rimaste unite nella vita e nella morte. Spesso hanno perso la vita a distanza di ...“Purtroppo ho brutte notizie. È con grande tristezza che vi comunico la morte di una nostra concittadina di 79 anni colpita dal CoViD. Nonostante le cure ricevute in un ospedale napoletano non ce l’ha ...