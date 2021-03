Da domani nelle Marche via alle prenotazioni per il vaccino anti - Covid per la fascia d' età dai 70 ai 79 anni | ecco come fare

Advertising

albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, rivedremo il mio volo del 2011 sull’Eurofighter Typhoon di… - Vivo_Azzurro : ?? Gli impegni della #Nazionale ???? e dell'#Under21 ???? nel mese di marzo. ?? Si inizia domani con gli #Azzurrini di… - CasettariLab : RT @RegioneMarcheIT: Al via domani, lunedì 29 marzo, dalle ore 12, la prenotazione per il vaccino anti-Covid19 per la fascia d’età 70-79 an… - rosscaracol : RT @AnsaMarche: Vaccini: da domani prenotazioni 70-79 anni nelle Marche. Su portale Poste Italiane, numero verde, Postamat o portalettere h… - CeciliaGasbarro : RT @news48it: Scuola elementare senza voti: un tema di attualità che ha sollevato molte domande nelle famiglie e tra i docenti. Domani usci… -

Ultime Notizie dalla rete : domani nelle

la Repubblica

ANCONA - Il momento tanto atteso. ScattaMarche la prenotazione per il vaccino anti - Covid 19 per la fascia d'età che va dai 70 ai 79 anni con modalità ben precise. Per tutti coloro che possono raggiungere i punti vaccinali ...... ne sono sicuro nella rinascita e speranza di nuova vita in questa straordinaria regione che è l'Umbria, nella città di Assisi,manifestazioni equestri storiche di grande importanza come la ...LECCE – Al via dalle ore 14:00 di domani alle adesioni volontarie alla campagna vaccinale ... L’adesione potrà essere data via internet, in presenza nelle farmacie abilitate e via telefono al ...Al via domani nelle Marche la prenotazione per il vaccino anti-Covid 19 per la fascia d'età 70-79 anni. (ANSA) ...