“Cristiano Ronaldo rischia una squalifica”, il portoghese rischia [FOTO] (Di domenica 28 marzo 2021) Cristiano Ronaldo rischia una squalifica. Il portoghese si è infuriato nel finale del match delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 tra Serbia e Portogallo a causa di un gol fantasma non assegnato al calciatore della Juventus. Per la cronaca la partita si si è conclusa sul risultato di 2-2, vantaggio ospite con la doppietta di Jota, poi la rimonta della Serbia con Mitrovic e Kostic. Al 92? l’espulsione di Milenkovic, due minuti più tardi arriva l’episodio chiave: Cristiano Ronaldo va in gol, la palla ha interamente superato la linee. L’arbitro non convalida la marcatura, la mancanza del Var e della Goal Line Technology non ha permesso di correggere l’errore. I rischi per Cristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021)una. Ilsi è infuriato nel finale del match delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 tra Serbia e Portogallo a causa di un gol fantasma non assegnato al calciatore della Juventus. Per la cronaca la partita si si è conclusa sul risultato di 2-2, vantaggio ospite con la doppietta di Jota, poi la rimonta della Serbia con Mitrovic e Kostic. Al 92? l’espulsione di Milenkovic, due minuti più tardi arriva l’episodio chiave:va in gol, la palla ha interamente superato la linee. L’arbitro non convalida la marcatura, la mancanza del Var e della Goal Line Technology non ha permesso di correggere l’errore. I rischi per...

Advertising

beinsports_FR : ???? Cristiano Ronaldo ?? Lionel Messi ???? - SkySport : Juve, Pinsoglio: 'Così è nata l'amicizia con Cristiano Ronaldo. E a cena paga sempre lui' - GoalItalia : Cristiano Ronaldo segna al 93', il guardalinee non lo vede ?? Il capitano del Portogallo getta la fascia ed esce da… - gmlavolpe : RT @_ThousandN: Se un episodio come quello del gol non convalidato a Cristiano Ronaldo succedesse in Italia, a favore della Juve, sospendeb… - llucaspadilha : E Cristiano Ronaldo -