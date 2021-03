Cristiano Ronaldo, gol fantasma al 93' di Serbia-Portogallo. Video e immagini (Di domenica 28 marzo 2021) «È entrata di tanto così». Cristiano Ronaldo apre la braccia di mezzo metro e urlando davanti all'arbitro di Serbia-Portogallo, Danny Makkelie, rivendica il suo gol. Quello che a dieci secondi dalla fine della partita per le qualificazioni mondiali sarebbe stato decisivo per il suo Portogallo. Il dado però è tratto, nessuno della terna arbitrale si accorge che il pallone è entrato completamente, e la partita finisce 2-2, con un Ronaldo rabbioso e furioso, che getta a terra la fascia di capitano, e che viene anche ammonito per proteste. Cristiano Ronaldo (Photo by Nikola Krstic/Soccrates/Getty Images) Soccrates ImagesEcco il momento del tiro di CR7. La partita è sul 2-2. I portoghesi sono andati avanti 2-0 (doppietta di Diogo Jota), ma la ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 marzo 2021) «È entrata di tanto così».apre la braccia di mezzo metro e urlando davanti all'arbitro di, Danny Makkelie, rivendica il suo gol. Quello che a dieci secondi dalla fine della partita per le qualificazioni mondiali sarebbe stato decisivo per il suo. Il dado però è tratto, nessuno della terna arbitrale si accorge che il pallone è entrato completamente, e la partita finisce 2-2, con unrabbioso e furioso, che getta a terra la fascia di capitano, e che viene anche ammonito per proteste.(Photo by Nikola Krstic/Soccrates/Getty Images) Soccrates ImagesEcco il momento del tiro di CR7. La partita è sul 2-2. I portoghesi sono andati avanti 2-0 (doppietta di Diogo Jota), ma la ...

