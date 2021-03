Covid, Vaia: “Irrilevante il contagio tra i giovanissimi. Facciamo stare i ragazzi all’aria aperta, non possono essere sempre chiusi in casa” (Di domenica 28 marzo 2021) "Tre armi fondamentali ci consentiranno di uscire da questa pandemia in modo definitivo". Così, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma, a 'Domenica in' su Raiuno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) "Tre armi fondamentali ci consentiranno di uscire da questa pandemia in modo definitivo". Così, Francesco, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma, a 'Domenica in' su Raiuno. L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Vaia: 'Con #monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale' - HornbeamJoe : RT @orizzontescuola: Covid, Vaia: “Irrilevante il contagio tra i giovanissimi. Facciamo stare i ragazzi all’aria aperta, non possono essere… - tempoweb : 'Con gli anticorpi monoclonali 8 su 10 non finiscono in ospedale', Vaia indica come battere il Covid #Covid… - orizzontescuola : Covid, Vaia: “Irrilevante il contagio tra i giovanissimi. Facciamo stare i ragazzi all’aria aperta, non possono ess… - LinaVadal : RT @Adnkronos: #Covid, #Vaia: 'Con #monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale' -