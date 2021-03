Covid: Toscana da oggi in zona rossa. Protesta degli imprenditori. Vaccini: vertice Draghi-Regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Toscana da oggi, 29 marzo, in zona rossa almeno fino al 6 aprile. Con tutte le restrizxioni del caso e con molte categorie economiche allo stremo, pronte anche alla disobbedienza civile, come annunciato, per esempio, dai ristoratori. Intanto si cerca di dare un'accelerata sul piano Vaccini. Parteciperà anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all'incontro previsto per oggi pomeriggio, tra governo e Regioni sul piano Vaccini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 marzo 2021)da, 29 marzo, inalmeno fino al 6 aprile. Con tutte le restrizxioni del caso e con molte categorie economiche allo stremo, pronte anche alla disobbedienza civile, come annunciato, per esempio, dai ristoratori. Intanto si cerca di dare un'accelerata sul piano. Parteciperà anche il presidente del Consiglio, Mario, all'incontro previsto perpomeriggio, tra governo esul pianoL'articolo proviene da Firenze Post.

