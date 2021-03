Covid, Speranza: “Situazione ancora molto seria, ma estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale” (Di domenica 28 marzo 2021) "Un'estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) "Un'concon il". L'articolo .

Advertising

JoseCarlosRRuiz : #Cuba e i #vaccini, rotta su L'Avana con l'ambasciatore in #Italia. L'Intervista che mi ha fatto #MarioSechi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore 23.839 positivi al Covid, 380 le vittime #ANSA - borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - orizzontescuola : Covid, Speranza: “Situazione ancora molto seria, ma estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale” - kittimanda : RT @Zippo88lrr: Continua il collasso del #Texas che senza aver mai fatto #lockdown ha pure tolto le pur lievi restrizioni adottate in inver… -