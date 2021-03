Covid, Speranza: 'Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale' (Di domenica 28 marzo 2021) 'Un'Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza in una intervista a Il Messaggero a firma di Alberto Gentili in cui annuncia 'da fine ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) 'Un'concon il'. Così il ministro della Salute, Robertoin una intervista a Il Messaggero a firma di Alberto Gentili in cui annuncia 'da fine ...

Advertising

JoseCarlosRRuiz : #Cuba e i #vaccini, rotta su L'Avana con l'ambasciatore in #Italia. L'Intervista che mi ha fatto #MarioSechi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore 23.839 positivi al Covid, 380 le vittime #ANSA - Adnkronos : #Covid, #Speranza: 'Estate con meno limitazioni e #viaggi con #passvaccinale' - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'In Ue si lavora a green pass vaccinale, strada giusta' #Covid - Mariang47614228 : RT @claudio_2022: Covid, Salvini pressa ancora: 'Giusto riaprire a Pasqua, se la situazione è sotto controllo'. Lo stop di Speranza: 'P… -