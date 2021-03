Covid, Sonia aveva solamente 31 anni ma non è sopravvissuta alla malattia (Di domenica 28 marzo 2021) Si è spenta nelle scorse ore la giovanissima Sonia Pantoli, 31enne di Paterno, diventando la seconda vittima più giovane del Covid in Abruzzo. Sonia Pantoli aveva compiuto solamente 31 anni ed aveva già trovato un percorso lavorativo degno di nota. Una conquista che non è scontata al giorno d’oggi e che sottolinea la bravura di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021) Si è spenta nelle scorse ore la giovanissimaPantoli, 31enne di Paterno, diventando la seconda vittima più giovane delin Abruzzo.Pantolicompiuto31edgià trovato un percorso lavorativo degno di nota. Una conquista che non è scontata al giorno d’oggi e che sottolinea la bravura di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

