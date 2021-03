Covid, Sileri: «Tolleranza zero per i sanitari che rifiutano il vaccino. Si lavora a un provvedimento per l’obbligo» (Di domenica 28 marzo 2021) «Il personale sanitario che si rifiuta di vaccinarsi è incompatibile con il percorso di studio che ha fatto e con la missione che sta facendo. Per me Tolleranza zero. È inaccettabile». Non lasciano scampo a dubbi le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, pronunciate a Domenica In, su RaiUno. «Il personale sanitario non può dire che il vaccino contro il Coronavirus fa male, non è tollerabile», ribadisce il viceministro, rivelando che il governo sta lavorando per definire un provvedimento che vedrà l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, «aspettiamo che sia pubblico e poi lo commentiamo – dice Sileri – ma sarà previsto un perimetro entro cui sarà obbligatorio vaccinarsi». «A metà ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) «Il personaleo che si rifiuta di vaccinarsi è incompatibile con il percorso di studio che ha fatto e con la missione che sta facendo. Per me. È inaccettabile». Non lasciano scampo a dubbi le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo, pronunciate a Domenica In, su RaiUno. «Il personaleo non può dire che ilcontro il Coronavirus fa male, non è tollerabile», ribadisce il viceministro, rivelando che il governo stando per definire unche vedràdi vaccinazione per i, «aspettiamo che sia pubblico e poi lo commentiamo – dice– ma sarà previsto un perimetro entro cui sarà obbligatorio vaccinarsi». «A metà ...

