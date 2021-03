Advertising

stanzaselvaggia : Renzi: la sua segretaria la scorsa settimana prende il Covid, lui la incontra poco prima, poi va all'assemblea di I… - anteprima24 : ** #Covid si prende #Enzo D'Amico. #Lutto a #Salerno e nel tiro sportivo nazionale ** - Hibbing59 : RT @Endina04966090: @Saryna81_ @GassmanGassmann Secondo lei è giusto che un medico prescriva un farmaco giusto perché è stato creato? Se se… - mimma42 : RT @Giordano218: @borghi_claudio È palese che il Covid sia solo politica Milano zona rossa. Ristoranti chiusi. Fuori Milano nei ristoranti… - Andrez1si : RT @Endina04966090: @Saryna81_ @GassmanGassmann Secondo lei è giusto che un medico prescriva un farmaco giusto perché è stato creato? Se se… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid prende

ANSA Nuova Europa

... "In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa?la croce", "si fa carico del male" ..." Tra lunedì 29 marzo e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti: in ...Se la politica sanitaria in fatto di test per il- 19 non cambierà di qui alla ripresa dei ... Oltralpe invece lo Stato francese, secondo un decreto emanato lo scorso luglio ,in carico le ...per dare sollievo a tutti i genitori alle prese con la didattica a distanza. E ancora: negozi aperti soltanto in zona arancione, spostamenti limitati e visite a parenti e amici vietate: quali sono le ...Vladimir Putin, che martedì scorso ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus, racconta la sua esperienza ... dolore muscolare – ha detto il presidente russo – Ho preso il ...