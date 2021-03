Covid: Sassoli, ‘con passaporto vaccinale possibile riapertura ordinata’ (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il passaporto vaccinale “sarà uno strumento per una riapertura ordinata, soprattutto una certificazione delle persone che possiamo considerare fuori pericolo e meno pericolose. Il Parlamento europeo voterà questo provvedimento il 26 aprile, anche noi come il commissario Breton pensiamo che a giugno sia uno strumento per riaprire alcune attività e consentire agli anziani, che sono i primi vaccinati, di riprendere anche una vita normale”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il“sarà uno strumento per unaordinata, soprattutto una certificazione delle persone che possiamo considerare fuori pericolo e meno pericolose. Il Parlamento europeo voterà questo provvedimento il 26 aprile, anche noi come il commissario Breton pensiamo che a giugno sia uno strumento per riaprire alcune attività e consentire agli anziani, che sono i primi vaccinati, di riprendere anche una vita normale”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ultimora_pol : #Italia David #Sassoli (#PD|S&D): 'Sulla questione della mucca pazza l'Europa ne uscì creando standard diventato gl… - peppecaniglia : @Mezzorainpiu #rai #covid #sassoli #eu #vaccini abbia la decenza di chiedere scusa per gli #errori e i #contratti capestro - 18Girin : @fenice_risorta David Sassoli sostiene un'altra cosa. - amenoklean : Ma cosa dice questo incompetente. Se non ci fosse stato Trump con il Ware-speed del 2020 non ci sarebbe stato nessu… - Master916_21 : @lameduck1960 @Niandra_LaDes69 Beh ma gente adesso vi accorgete di sta roba??? Ci voleva il COVID??? Magari tra di… -