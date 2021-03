Covid Sardegna, oggi 284 contagi e 3 morti: bollettino 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 284 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella sono registrati altri 3 morti. I numeri fanno riferimento nel complesso a 44.690 casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 973.870 tamponi, per un incremento complessivo di 21.461 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1,3%. Si registrano tre nuovi decessi (1.226 in tutto). Sono invece 189 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 30 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.686. I guariti sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 284 ida coronavirus in, 28, secondo i dati deldella regione. Nella tabella sono registrati altri 3. I numeri fanno riferimento nel complesso a 44.690 casi di positività al-19 accertati indall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 973.870 tamponi, per un incremento complessivo di 21.461 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1,3%. Si registrano tre nuovi decessi (1.226 in tutto). Sono invece 189 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 30 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.686. I guariti sono ...

