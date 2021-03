Covid, quasi 500 km per un vaccino: la denuncia di Francesco (Di domenica 28 marzo 2021) In apparenza le criticità potrebbero finire qui se non si considera che Francesco, stando a quanto riportato da TGCom24, lotta da circa 10 anni contro una malattia rara che lo porta a sottoporsi a ... Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021) In apparenza le criticità potrebbero finire qui se non si considera che, stando a quanto riportato da TGCom24, lotta da circa 10 anni contro una malattia rara che lo porta a sottoporsi a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - fanpage : Nel Regno Unito si pensa a un terzo richiamo del vaccino anti Covid. - borghi_claudio : Sapete qual è il problema di un mondo di vecchi e di tutelati? Che si è scelta la misura del lockdown con la massim… - socialismoobaba : RT @emmevilla: ?????? #Covid_19 in Italia: il picco dei ricoveri in terapia intensiva arriva in questi giorni, ed è quasi identico a quello de… - Giandom84354994 : RT @RadioSavana: Serbia (Belgrado), nonostante le restrizioni Covid imposte dal governo, le attività commerciali aprono lo stesso e quasi t… -