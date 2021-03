Covid, quando finirà e torneremo alla normalità? Lo studio: “Svolta ad agosto” (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia, sono molti gli italiani a non farcela più e a non vedere l’ora che questo lungo incubo finisca, per poter tornare alla normalità. Ma quando davvero potremo riprendere in mano le nostre vite? Le incognite sono ancora parecchie, ma secondo un prestigioso studio, la vera Svolta per il nostro Paese potrebbe arrivare già nel mese di agosto. Fondamentale sarà dare un’impennata alla campagna vaccinale, arrivando a 500mila dosi al giorno somministrate, e tenere bassi i contagi, raggiungendo i 50 ogni 100 mila abitanti a settimana (oggi sono oltre 4 volte tanti). A quel punto, tenendo l’indice Rt intorno a 1, ci potrebbero essere significative aperture. Si tratta di uno studio elaborato da un gruppo di esperti del ministero della ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia, sono molti gli italiani a non farcela più e a non vedere l’ora che questo lungo incubo finisca, per poter tornare. Madavvero potremo riprendere in mano le nostre vite? Le incognite sono ancora parecchie, ma secondo un prestigioso, la veraper il nostro Paese potrebbe arrivare già nel mese di. Fondamentale sarà dare un’impennatacampagna vaccinale, arrivando a 500mila dosi al giorno somministrate, e tenere bassi i contagi, raggiungendo i 50 ogni 100 mila abitanti a settimana (oggi sono oltre 4 volte tanti). A quel punto, tenendo l’indice Rt intorno a 1, ci potrebbero essere significative aperture. Si tratta di unoelaborato da un gruppo di esperti del ministero della ...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - simonacarminat2 : @norupies @amArizona13 Quando L ho detto in ufficio la reazione è stata : ecco quindi il COVID per te non esiste g… - alceo67 : @fabriziodavoli1 @Corriere Uno che vaneggiava di strage in inverno con i fluenza che si sommava al covid quando mes… -