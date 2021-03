Covid | Putin | ‘solo qualche lieve dolore muscolare dopo vaccino’**

(Di domenica 28 marzo 2021) Mosca, 28 mar. (Adnkronos) – Soloe niente febbre. Vladimir, che martedì scorso ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus, racconta la sua esperienza in un’intervista alla tv Rossiya 1. “Mi sono svegliato la mattinail vaccino conleggero– ha detto il presidente russo – Ho preso il termometro…la temperatura era normale”.non ha rivelato quale dei tre vaccini approvati nella Federazione gli sia stato somministrato, precisando che lo sa solo il medico che gli ha fatto l’iniezione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Paese è stato tra i più colpiti dal- 19, con circa 4,5 milioni di casi. Dati ufficiali ... Ieriha detto che sarà tolta ogni restrizione quando circa il 70% degli adulti russi sarà ...Il Paese è stato tra i più colpiti dal- 19, con circa 4,5 milioni di casi. Dati ufficiali ... Ieriha detto che sarà tolta ogni restrizione quando circa il 70% degli adulti russi sarà ...MOSCA, 28 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto appello ai suoi concittadini affinché si vaccinino contro il coronavirus, mentre la campagna vaccinale in Russia procede a rilento e lo scet ...e a fare in modo che la parentesi covid sia solo un brutto ricordo. E’ quanto ha detto chiaramente Vladimir Putin nel corso dell’ultimo Forum di Davos, con parole che non si prestano a seconde ...