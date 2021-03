Covid | Putin | “Solo dolore muscolare dopo vaccino”

(Di domenica 28 marzo 2021)qualche lievee niente febbre. Vladimir, che martedì scorso ha ricevuto la prima dose dicontro il Coronavirus, racconta la sua esperienza in un’intervista alla tv Rossiya 1. “Mi sono svegliato la mattinailcon qualche leggero– ha detto il presidente russo – Ho preso il termometro…la temperatura era normale”.non ha rivelato quale dei tre vaccini approvati nella Federazione gli sia stato somministrato, precisando che lo sail medico che gli ha fatto l’iniezione. L'articolo

Bonaccini attacca De Luca sulla decisione della Campania di acquistare dosi del vaccino russo Sputnik. Le Regioni non possono acquistare singolarmente vaccini non approvati di Ema o Aifa. Lo ha detto ...