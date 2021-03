Covid Piemonte, oggi 1.543 contagi e 10 morti: bollettino 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 1.543 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. La percentuale di positività è pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 307.645, di cui 25.058 Alessandria, 14.845 Asti, 9.591 Biella, 43.280 Cuneo, 23.892 Novara, 164.329 Torino, 11.660 Vercelli, 11.298 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.358 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430. I tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 1.543 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. La percentuale di positività è pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 307.645, di cui 25.058 Alessandria, 14.845 Asti, 9.591 Biella, 43.280 Cuneo, 23.892 Novara, 164.329 Torino, 11.660 Vercelli, 11.298 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.358 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430. I tamponi ...

