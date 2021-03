Covid, Pasqua in zona rossa: cosa si può fare e cosa no dal 3 al 5 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta in zona rossa, blindate -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato in zona arancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è in zona rossa tornando di fatto a un lockdown generale. Sulla Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 marzo 2021)e Pasquetta in, blindate -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato inarancione, da sabato 3 a lunedì 5tutta Italia è intornando di fatto a un lockdown generale. Sulla

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pasqua Covid, in Liguria 392 casi e 6 morti. I positivi sono 7.362, aumentano i ricoveri Perché non ci diamo da subito delle regole e delle date? Io credo che dopo la Pasqua si possa fare. Questo chiedo come amministratore'. Anticorpi monoclonali, la Liguria apripista a livello nazionale ...

Attesa per l'incontro tra Draghi e le Regioni sul piano vaccini Per quanto mi riguarda mi attengo a quel che ha deciso il Governo e in Emilia - Romagna dopo Pasqua riapriremo fino alla prima media". "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'...

Pasqua 2021, spostamenti, visite a parenti: cosa si può fare da domani al 30 aprile QUOTIDIANO.NET In arrivo passaporto vaccinale europeo Facebook Shares Il passaporto vaccinale europeo per il covid è in arrivo tra un paio di mesi. Chi ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus potrebbe usare il documento per salire in aereo, viaggiar ...

Covid, De Luca: “Dopo Pasqua possibile riapertura delle Scuole” StampaIl Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attraverso il profilo Facebook, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid. Il presidente si è soffermato, in particolar modo, sulla ...

