Covid, oggi 19.611 casi e 297 morti: il bollettino del 28 marzo 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 28 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 19.611 Decessi: 297 Tamponi effettuati: 272.630 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 573.235 casi totali: 3.532.057 Decessi: 107.933 Guariti: 2.850.889 In Italia oggi, domenica 28 marzo 2021, si registrano 19.611 nuovi casi di Covid-19 e 297 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 272.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 7,2%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 217 nuovi ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021)Italia,28, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 19.611 Decessi: 297 Tamponi effettuati: 272.630 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 573.235totali: 3.532.057 Decessi: 107.933 Guariti: 2.850.889 In Italia, domenica 28, si registrano 19.611 nuovidi-19 e 297con il virus. È quanto emerge dal consuetoquotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 272.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 7,2%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 217 nuovi ...

