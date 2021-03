Covid: Napoli, ‘evitare finta battaglia su riaperture’ (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Con la politica che si consuma nella ricerca del titolo del giorno dopo, l’antipolitica continua a ingrassare. La contrapposizione fra chi vorrebbe le chiusure sempre e chi le aperture qui e ora non è diversa dai lottatori di wrestling: si sceneggia una lotta feroce per uscire tutti indenni. Il pubblico si diverte, per un po’, poi si annoia o fischia. Salvini, Meloni e Letta potrebbero risparmiarsi e risparmiarci una finta battaglia che non porta alla sconfitta del Covid né alle riaperture”. Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di ‘Cambiamo’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Con la politica che si consuma nella ricerca del titolo del giorno dopo, l’antipolitica continua a ingrassare. La contrapposizione fra chi vorrebbe le chiusure sempre e chi le aperture qui e ora non è diversa dai lottatori di wrestling: si sceneggia una lotta feroce per uscire tutti indenni. Il pubblico si diverte, per un po’, poi si annoia o fischia. Salvini, Meloni e Letta potrebbero risparmiarsi e risparmiarci unache non porta alla sconfitta delné alle riaperture”. Lo afferma Osvaldo, deputato di ‘Cambiamo’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

