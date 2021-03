Covid Lombardia, oggi 3.520 contagi e 75 morti: bollettino 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 3.520 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75 morti. I dimessi e guariti sono stati 7.381. I tamponi eseguiti sono stati 32.224. Da inizio pandemia le vittime del Covid sono state 30.462 nella Regione. Calano i ricoverati di 55 unità, ma crescono gli ingressi in terapia intensiva, 16 in più. Tra le province con un maggior numero di nuovi casi Milano a 1.146, seguita da Brescia a 601 e Bergamo a 327. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 3.520 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 28. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75. I dimessi e guariti sono stati 7.381. I tamponi eseguiti sono stati 32.224. Da inizio pandemia le vittime delsono state 30.462 nella Regione. Calano i ricoverati di 55 unità, ma crescono gli ingressi in terapia intensiva, 16 in più. Tra le province con un maggior numero di nuovi casi Milano a 1.146, seguita da Brescia a 601 e Bergamo a 327. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - cinzia_pietro : RT @franziskanava: I silenzi di Conte e Speranza sulla riunione segreta del 2 marzo 2020, la causa civile contro Stato e Regione Lombardia… - valtellinatweet : Covid dati Lombardia e Valtellina 28 marzo -