Covid: Lollobrigida, ‘assurdo viaggi all’estero e non in Italia’ (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “A Pasqua sarà possibile viaggiare all’estero ma non in Italia. È semplicemente paradossale, che mentre tutto il sistema turistico italiano è fermo da mesi a causa di assurde restrizioni, gli italiani possano varcare i confini per trascorrere le vacanze pasquali in altre Nazioni”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “A Pasqua sarà possibilearema non in Italia. È semplicemente paradossale, che mentre tutto il sistema turistico italiano è fermo da mesi a causa di assurde restrizioni, gli italiani possano varcare i confini per trascorrere le vacanze pasquali in altre Nazioni”. Lo afferma Francesco, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

